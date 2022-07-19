Названы худшие модели техники Apple по отзывам пользователей

В результате опроса оказалось, что первое место в антирейтинге заняла «умная» колонка HomePod mini; её бы не купили ни при каких условиях 20.48% респондентов. Второе место досталось смарт-меткам AirTag, от них в любом случае отказались бы 20,32% пользователей. На третьем месте, как ни странно, наушники AirPods — 19,35% респондентов. На четвёртом и пятом местах оказались Apple Watch и «умная» ТВ-приставка Apple TV 4K — 14,52% и 13,87% соответственно.

Также в антирейтинг попала кредитная карта Apple Card — 11,45% участников опроса. Эта карта нужна для покупок внутри App Store.