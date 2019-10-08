Названы лучшие мессенджеры по функциям и удобству использования

Для этого компания изучила 49 приложений из магазинов AppStore и Google Play, 25 для iOS и 24 для Android, которые позволяют пользователям общаться при помощи текстовых сообщений, а также совершать звонки. Что важно, исследователи не включил в список анализируемых приложений Telegram, так как данный мессенджер официально заблокирован на территории Российской Федерации.

В итоге в список самых лучших приложений для общения вошли WhatsApp, Viber и Skype на iOS, а также WhatsApp, Viber и Threema на Android. Что важно, небезопасных приложений Роскачество в принципе не выявило, правда компания отметила, что у некоторых “подопытных” отсутствует сквозное шифрование, что не дает права называть их защищенными.