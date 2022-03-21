Названы лучшие способы защитить тайну переписки от злоумышленников

По словам эксперта, важно понимать, что пользовательские данные хранятся не только на смартфоне, но и на серверах оператора. В связи с этим единственный момент, который может контролировать человек — это ограничить доступ злоумышленнику только «на стороне смартфона».

При этом, считает Кашкин, блокировка телефона по отпечатку пальца — это не гарант надёжной сохранности данных. Куда безопаснее будет установить на устройство сложный пароль, в том числе графический, и использовать дополнительный пароль непосредственно для приложения.

Если речь идёт об использовании веб-версии мессенджера, то после окончания сессии, её лучше закрыть. Чтобы этот процесс проходил автоматически, эксперт советует использовать режим «Инкогнито» в браузерах.