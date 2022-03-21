Названы лучшие способы защитить тайну переписки от злоумышленников

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Названы лучшие способы защитить тайну переписки от злоумышленниковДа, их сразу несколько
Российский специалист и доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин поделился советом, как лучше всего обезопасить свою личную переписку от взлома.
По словам эксперта, важно понимать, что пользовательские данные хранятся не только на смартфоне, но и на серверах оператора. В связи с этим единственный момент, который может контролировать человек — это ограничить доступ злоумышленнику только «на стороне смартфона».
При этом, считает Кашкин, блокировка телефона по отпечатку пальца — это не гарант надёжной сохранности данных. Куда безопаснее будет установить на устройство сложный пароль, в том числе графический, и использовать дополнительный пароль непосредственно для приложения.
Если речь идёт об использовании веб-версии мессенджера, то после окончания сессии, её лучше закрыть. Чтобы этот процесс проходил автоматически, эксперт советует использовать режим «Инкогнито» в браузерах.