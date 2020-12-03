Названы отечественные видеосервисы, которые смогут претендовать на предустановку на ввозимые в Россию гаджеты

Речь идет о создании полноценного реестра, в который и будут занесены все “достойные” компании, сообщается на сайте ведомства. В него попали те аудиовизуальные сервисы, чьи владельцы отправили запрос в соответствии с 149-ФЗ “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”.

Те проекты, которые прошли отбор, смогут претендовать на предустановку на ввозимые в России гаджеты уже в 2021 году. При этом в числе девайсом числятся как смартфона, так и “умные” телевизоры. На данный момент в реестр включены следующие сервисы: Ivi, Megogo, More.tv, Movix, Okko, Premier, SPB TV Россия, Start, Wink, Амедиатека, Билайн ТВ, Кино1ТВ, Кинопоиск, Матч ТВ, Мегафон ТВ, МТС ТВ, НТВ ПЛЮС, Первый канал, Смотрим, Триколор кино и ТВ онлайн.