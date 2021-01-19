Приложения
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Названы популярные приложения, которые были закрыты в 2020 году
А вы знали, например, что хитовый некогда Periscope тоже больше не работает?
Прошедший год стал запоминающимся по многим причинам. В том числе и «благодаря» закрытию многих приложений и сервисов, которыми пользовались миллионы людей. Именно их в одном списке собрали специалисты ITC.ua.
Начать стоит с проектов Google. Поисковый гигант, как у него это часто бывает, решил устроить коллапс многим сервисам, которые чувствовали себя прекрасно и даже пользовались определённой популярностью у пользователей. Но несмотря на это, в 2020 году для нас не стало музыкального сервиса Google Play Music, приложения для демонстрации местонахождения близких в экстренных ситуациях Trusted Contacts, сервис беспроводной печати Google Cloud Print и т.д.
Если же абстрагироваться от продуктов Google, то в 2020 году мы потеряли планировщик задач Wunderlist, аналог Twitch от Microsoft — Mixer, сервис видеотрансляций Periscope, а также приложение для распознавания и редактирования текста на фотографиях Office Lens.