Названы популярные вирусные приложения на Android

Так, порядка шести из них запрашивают доступ к камере, два требуют разрешение к опциями смартфона для вызова контактов и отправления сообщений и еще 15 - к информации о местоположении и данным в памяти устройства. Кроме того, благодаря вирусу в коде, 14 приложений из списка способны передавать данные о смартфоне и сети пользователя, записывать звук, а также получать полный доступ к контактам.