Названы пять мессенджеров для замены WhatsApp

И то ли в связи с этим, то ли по каким-то иным причинам, наши коллеги с Hackernoon решили собрать в одном месте пять качественных альтернатив мессенджеру Марка Цукерберга.

Внезапно, на первом месте списка расположился отечественный сервис — Telegram. Проект Дурова отметили возможность отправки больших файлов и создания больших, на фоне WhatsApp, групп.

Следом за ним идёт Signal. В случае с этим мессенджером, журналисты сакцентировали внимание на большей защищённости пользовательских данных на фоне конкурента от Facebook. Именно поэтому, пишут они, пользователи и начали переходить с WhatsApp на Signal.

Третье место, на удивление, занял Discord. Преимущественно геймерскую платформу, ориентированную на общение голосом, также отметили в качестве удобного инструмента для проведения криптовалютных airdrop.

На четвёртом и пятом местах расположились Viber и Threema соответственно.