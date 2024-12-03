Названы самая популярная видеокарта и версия Windows среди пользователей Steam

Лидером среди видеокарт остаётся GeForce RTX 3060 с долей 5.03%, но её активно догоняет мобильная RTX 4060, которая за месяц увеличила свою долю до 4.92%. Замыкает тройку десктопная RTX 4060 с 3.83%.

Интригующий момент — вылет GeForce GTX 1060 из топ-10, оставив в десятке лишь одну карту без трассировки лучей — GTX 1650.

На рынке процессоров доля AMD выросла на 1.94%, достигнув более трети пользователей Steam. Популярность 8-ядерных CPU также увеличилась — доля выросла на 1.09%, тогда как 6-ядерные решения теряют позиции. Оперативную память в 16 ГБ по-прежнему предпочитают 46.02% геймеров.

Среди операционных систем Windows 11 набирает популярность: её доля выросла на 4.18%, в то время как Windows 10 потеряла 4.15%.