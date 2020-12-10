Названы самые популярные мобильные приложения 2020 года

Самым скачиваемым приложением в текущем году, как выяснили специалисты, стал видеосервис TikTok. Интересно, что в списке приложений, на которое пользователи больше всего тратили деньги, TikTok занял вторую строчку. В списке часто загружаемых приложения числятся также Facebook, WhatsApp, ZOOM, Instagram, Facebook Messenger, Google Meet, Snapchat, Telegram и Likee.