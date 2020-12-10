Приложения
Сегодня 15:03
Названы самые популярные мобильные приложения 2020 года
От TikTok до Likee
Специалистами аналитической компании App Annie были подведены итоги для рынка мобильных приложений за текущий год. Были названы самые популярные мобильные приложения, причем список был разделен на несколько категорий: по скачиваемости, потраченным пользователями средствам, а также по активности аудитории.
Самым скачиваемым приложением в текущем году, как выяснили специалисты, стал видеосервис TikTok. Интересно, что в списке приложений, на которое пользователи больше всего тратили деньги, TikTok занял вторую строчку. В списке часто загружаемых приложения числятся также Facebook, WhatsApp, ZOOM, Instagram, Facebook Messenger, Google Meet, Snapchat, Telegram и Likee.
Больше всего денег пользователи тратили в Tinder, тогда как самая активная аудитория оказалась у приложения Facebook.