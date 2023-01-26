Названы самые популярные приложения для смартфонов

Названы самые популярные приложения для смартфоновГлавная борьба, как всегда, среди соцсетей
Специалисты Sensor Tower опубликовали свежий отчёт о мировых загрузках приложений в App Store и Google Play Store.
Фото: Sensor Tower
Оказалось, что за IV квартал 2022 года они выровнялись, сократившись на 0,1% по сравнению с прошлым годом. Теперь они составляют 35,5 млрд.
Помимо этого, свежий документ продемонстрировал, что приложения соцсетей продолжают оставаться высококонкурентными: Instagram сохраняет позицию приложения номер один в мире на протяжении последних семи кварталов. За ним следуют TikTok и Facebook на втором и третьем местах соответственно.
Sensor Tower
Что интересно, несмотря на снижение общего числа загрузок мобильных игр в мире, такие события, как Чемпионат мира по футболу способствовали всплеску загрузок футбольных игр: FIFA Mobile и Soccer Super Star выросли на 137% и 112%.