Названы самые популярные приложения для смартфонов

Оказалось, что за IV квартал 2022 года они выровнялись, сократившись на 0,1% по сравнению с прошлым годом. Теперь они составляют 35,5 млрд.

Помимо этого, свежий документ продемонстрировал, что приложения соцсетей продолжают оставаться высококонкурентными: Instagram сохраняет позицию приложения номер один в мире на протяжении последних семи кварталов. За ним следуют TikTok и Facebook на втором и третьем местах соответственно.