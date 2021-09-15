Названы самые популярные женские имена у мошенников на сайтах объявлений

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Названы самые популярные женские имена у мошенников на сайтах объявленийИ на эту удочку мошенников много кто попадается
С некоторых пор на сайте объявлений «Юла», а по мнению экспертов, на всех подобных ресурсах, участились случаи мошенничества с помощью аккаунтов под женскими именами.
Как сообщает источник со ссылкой на пресс-службу компании «Юла», таких аккаунтов стало появляться на 3,2% больше, чем раньше. Причём на самой «Юле» такие аккаунты быстро фиксируются нейросетью и сразу же блокируются. Никакие ссылки или приглашения мошенники опубликовать не могут по той же причине. Но злоумышленники изменили тактику: теперь они всё чаще регистрируются под распространёнными русскими именами Маша и Оля. Эти «девушки» приглашают пользователей перейти с «Юлы» в какой-либо мессенджер, где предлагают ссылку на фишинговый сайт.
Отмечается, что на тех площадках, где имена Маша и Оля «не приживаются», мошенники используют другие мягко звучащие имена, потому что они вызывают больше доверия.