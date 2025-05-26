Названы смартфоны Xiaomi, которые будут обновлены до Android 16

Google подтвердила, что Android 16 будет официально выпущен в июне 2025 года, а Xiaomi уже выпустила бета-версию для некоторых устройств. В список вошли различные устройства Xiaomi, Redmi и Poco, которые, как ожидается, получат обновление Android 16, исходя из существующей политики обновления программного обеспечения.

Xiaomi официально не объявила, какие устройства получат обновление, но ожидается, что многие последние модели, такие как серии Xiaomi 15, Xiaomi 14, Xiaomi Civi и планшеты Xiaomi Pad будут включены в обновление.

Хотя Xiaomi уже выпустила бета-версию Android 16 для нескольких устройств, компания не объявила, когда начнётся стабильное обновление. Судя по предыдущим обновлениям, китайский бренд должен начать выпускать обновление в конце июня или начале июля 2025 года.