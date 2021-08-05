Названы три основных вида мошенничества в WhatsApp

Как сообщают аналитики, сейчас устоялись три мошеннические схемы, с помощью которых мошенники регулярно добиваются своих целей. Отмечается, что сейчас популярна схема «рассылки» от якобы Whatsapp или Facebook с требованием установить новую версию программы, с необходимостью сообщить пароль или платёжные данные. Второй «рабочей» схемой стали предложения перейти по ссылке на какой-либо сайт, получить важную социальную информацию и т.п. Третьей схемой стали мошеннические лотереи, когда необходимо заплатить небольшую сумму для получения крупного денежного приза.

Отмечается, что единственный способ не попасться на уловки мошенников — никогда не переходить по незнакомым или подозрительным ссылкам и не устанавливать приложения по ссылкам из мессенджеров.