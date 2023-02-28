Названы три удобные функции WhatsApp, которые многие не используют из-за незнания

Эксперт особенно выделил три функции. Одна из них — форматирование текста. Её можно использовать, когда нужно выделить текст жирным или курсивом, либо зачеркнуть.

Самое простое — нажать и удерживать введённый в поле текст и выбрать нужное форматирование. Но если это по какой-то причине не получается, для выделения жирным следует поставить «звёздочку» до и после фрагмента текста, который нужно выделить. Если нужен курсив, до и после нужного фрагмента следует поставить символ «‎нижнее подчёркивание», а если текст необходимо зачеркнуть, тогда нужно поставить символ «‎тильда» (~).

Следующая функция — запрет на автоматическую выгрузку получаемых фото и видео. Из-за обилия медиа часто засоряется память смартфона, указанная функция поможет этого избежать. Для этого нужно открыть «‎Настройки», выбрать раздел «‎Чаты» и затем отключить «‎Видимость медиа».

Ещё одна удобная функция — отправка исчезающих сообщений, чтобы быть уверенным, что их не прочтёт никто, кроме получателя. Чтобы настроить такие сообщения, нужно перейти в «Настройки», затем выбрать «Конфиденциальность», после — «Исчезающие сообщения» и указать нужный чат в разделе «Включить таймер в чатах».

К тому же можно настроить отправку точки своего местонахождения нужным контактам. Это поможет найти друг друга в городе или в лесу, правда, при условии, что там есть сотовое покрытие.