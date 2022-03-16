Называющий себя однокурсником Дурова разработчик создал российский аналог Instagram

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Называющий себя однокурсником Дурова разработчик создал российский аналог InstagramСитуация выглядит очень комично
Российский предприниматель Александр Зобов представил свою новую разработку — социальную сеть «Россграм».
Как можно понять из названия, проект должен стать отечественной заменой заблокированному в России Instagram. Что интересно, несмотря на то, что о проекте стало известно лишь сейчас, запустить его обещают в ближайшее время:
Российский аналог Инстаграм с привычной для всех функциональностью и мобильными приложениями для Android и iOS будет запущен 28 марта 2022 года. Для обычных пользователей доступ будет открыт в апреле 2022 года.
Россграм
Известно, что первыми доступ к «Россграму» получат топ-блогеры и партнёры. Разработчики обещали внедрить в проект дополнительные инструменты монетизации.
При этом на странице соцсети также сообщается, что Зобов является сокурсником основателя ВКонтакте и Telegram Павла Дурова.
Источник: Россграм