Не для провайдера, а для доступа к сайтам: в азиатской стране ввели тот самый «интернет по паспорту»

Принятие такого закона в ближайшее время анонсировал заместитель министра информации Вьетнама Нгуен Тхань Лам. Сделано это для того, чтобы следственные органы более эффективно выявляли и ловили киберпреступников и распространителей вредной для страны информации.

Закон коснётся как собственно вьетнамских ресурсов, так и зарубежных, в том числе TikTok и YouTube. Причём с 15 по 31 мая будет тщательно проверена соцсеть TikTok на предмет размещения токсичной и запрещённой информации.