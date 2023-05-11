00:24, 11 мая 2023
1 мин.
Не для провайдера, а для доступа к сайтам: в азиатской стране ввели тот самый «интернет по паспорту»Вскоре во Вьетнаме нельзя будет пользоваться интернетом без подтверждения личности
Правительство Вьетнама введёт обязательную идентификацию всех пользователей интернета. Государство обяжет граждан регистрироваться на специальной платформе, без этого невозможно будет выйти в Сеть.
Принятие такого закона в ближайшее время анонсировал заместитель министра информации Вьетнама Нгуен Тхань Лам. Сделано это для того, чтобы следственные органы более эффективно выявляли и ловили киберпреступников и распространителей вредной для страны информации.
Закон коснётся как собственно вьетнамских ресурсов, так и зарубежных, в том числе TikTok и YouTube. Причём с 15 по 31 мая будет тщательно проверена соцсеть TikTok на предмет размещения токсичной и запрещённой информации.