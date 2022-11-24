Не дыра, а дырище: в продаже появилась база из 500 млн номеров пользователей WhatsApp. Из них 10 млн — номера россиян

Не дыра, а дырище: в продаже появилась база из 500 млн номеров пользователей WhatsApp. Из них 10 млн — номера россиянЖдём коллективный иск против компании
Многие годы Павел Дуров выстраивал рекламную компанию Telegram на противопоставлении своего защищённого мессенджера «дырявому» WhatsApp. И вот, судя по всему, впервые его слова подтвердились делом.
Фото: livemint.com
В Сети появилась гигантская база с актуальными номерами WhatsApp-пользователей. Всего в неё входят 487 млн номеров, собранных по всему миру — от США и Великобритании, до Турции и России.
Учитывая, что по последним данным в WhatsApp зарегистрировано 2 млрд человек, можно подсчитать, что слитая база включает в себя около 25% от их общего числа.
cybernews.com
Специалисты Cybernews провели исследование на бесплатном фрагменте, которое показало, что все указанные номера действительно привязаны к аккаунтам популярного мессенджера.
По данным экспертов, если говорить о российских пользователях, то в утечке собрано около 10 млн номеров жителей России.