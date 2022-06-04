Не нажимайте на непонятные уведомления в Android. Это может быть вирус

Вирус называется SMSFactory, заражает смартфоны через push-уведомления — маленькие окна с сообщениями, которые появляются на экране устройства, — и посредством вредоносной рекламы на стриминговых сервисах. SMSFactory маскируется под приложения для взрослых и мобильные сервисы с пиратскими играми.

Кража денег у пользователей происходит с помощью списания средств — вирус подписывает пользователей на различные платные подписки по коротким номерам из СМС. Зафиксировано, что в основном жертвы вируса регулярно платят дополнительные $7 в неделю, около 443 рублей по текущему курсу.

Сейчас троян активен в том числе в России, Бразилии, Аргентине, Турции и Украине.