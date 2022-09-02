Не очень-то и хотелось? Активист отозвал иск к Apple по делу о мошеннических приложениях в App Store

В марте 2021 года Элефтериу подал на компанию в суд из-за потери двухлетней выручки, так как ранее в App Store регулярно публиковали мошеннические приложения-клоны его клавиатуры. Модерация Apple их легко пропускала, а на его замечания и просьбы не обращала внимание.

Но когда Элефтериу отказался продать Apple свою FlickType, ему вообще отказали в прохождении модерации без объяснения причин. После этого специалист подал в суд.

Но в июле 2022 года он свой иск отозвал, отказавшись от каких-либо комментариев по этому поводу. Предполагается, что причины и условия мирового соглашения со стороны Apple должны быть для разработчика как минимум приемлемыми. В связи с этим не стоит забывать, что именно благодаря стараниям Элефтериу в App Store на видном месте появилась кнопка «Сообщить о проблеме». Это был результат борьбы с мошенниками, копировавшими его приложение.