Не паранойя: россиянам объяснили, зачем заклеивать камеры на ноутбуках и смартфонах

В сложившихся условиях это оправдано, чтобы избежать слежки в рекламных целях, а порой даже прямого шпионажа. По словам эксперта, в сети множество вирусов, которые нацелены на получение доступа к камере и слежки за пользователем. Такие приложения «оккупируют» устройство и передают злоумышленникам изображения из жизни жертвы.

Нередко это делается в рекламных целях, для отслеживания активности пользователей соответствующих приложений: что человек делает, какая вокруг него обстановка, предметы и т.д. На устройства такие вирусы попадают в виде файла, картинки или аудио.

Бороться с этим можно как с помощью добротных антивирусов, так и c помощью изоленты или шторки для камеры на компьютерах, ноутбуках и смартфонах. Нужно относиться серьёзно к своей безопасности, потому что волна приложений, следящих за человеком посредством камеры, уже была. Кроме установки защитных программ, нужно регулярно проверять в настройках, какие приложения имеют доступ к камере.