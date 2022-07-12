Не прошло и двух лет: версия WhatsApp для компьютеров Mac получит поддержку новейших процессоров M1 и M2

Но всё это время разработчики WhatsApp не могли выпустить десктопное приложение своего мессенджера с нативной поддержкой процессоров Apple, используемых в ноутбуках и компьютерах.

И вот, судя по всему, это наконец-то совсем скоро произойдёт. По крайней мере, наши коллеги из WABetaInfo рассказали о бета-версии WhatsApp для Mac с поддержкой Apple M1 и M2 без необходимости использовать Rosetta 2.