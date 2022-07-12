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Не прошло и двух лет: версия WhatsApp для компьютеров Mac получит поддержку новейших процессоров M1 и M2

Осталось дождаться точных сроков релиза обновления
В уже далёком 2020 году Apple представила свой собственный ARM-чип для ноутбуков — Apple M1. С тех пор успело выйти несколько моделей данной серии и даже новое поколение — Apple M2.
Не прошло и двух лет: версия WhatsApp для компьютеров Mac получит поддержку новейших процессоров M1 и M2

Но всё это время разработчики WhatsApp не могли выпустить десктопное приложение своего мессенджера с нативной поддержкой процессоров Apple, используемых в ноутбуках и компьютерах.

И вот, судя по всему, это наконец-то совсем скоро произойдёт. По крайней мере, наши коллеги из WABetaInfo рассказали о бета-версии WhatsApp для Mac с поддержкой Apple M1 и M2 без необходимости использовать Rosetta 2.

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По их словам, тестирование находится на самой ранней стадии, поэтому разработчики реализовали далеко не все функции мессенджера. При этом они также не смогли ничего рассказать о дате релиза — лишь то, что работа над данной версией ведётся.

Источник:WABetaInfo
Теги:
#Apple
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#WhatsApp
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