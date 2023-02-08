Не только хорошо звучит, но и круто выглядит: KION оживил цитаты Фаины Раневской с помощью нейросетей

Это сделано к премьере сериала «Раневская» о жизни актрисы. Выставку постеров к премьере сериала «Раневская» можно посмотреть в Театре Моссовета, отмечающем в этом году своё 100-летие.

Проект знакомит аудиторию с афоризмами Раневской с помощью современной подачи: нарисованные нейросетью картины метафорически раскрывают остроумные цитаты Фаины Раневской и подчёркивают её вневременное чувство юмора: «Многие жалуются на свою внешность, и никто — на мозги», «Оптимизм — это недостаток информации», «Всё приятное в этом мире либо вредно, либо аморально, либо ведёт к ожирению».

Первые две серии «Раневской» уже доступны на Kion.