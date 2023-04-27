Не важно, какая у вас камера в смартфоне: Google включит высокое качество видеозвонков только за деньги

Недавно Google Authenticator обзавёлся облачной синхронизацией аккаунтов, а теперь в Google Meet появилась поддержка видеозвонков в разрешении 1080p, аналогично Zoom и Microsoft Teams. Правда, есть одно «но».

Доступ к новой функции получат лишь обладатели платных подписок компании. Речь идёт об определённых тарифах Workspace и Google One.