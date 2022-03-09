Не за горами: когда приложения для iPhone нельзя будет оплатить российскими картами

Как сообщается, оплачивать приложения для iPhone по российским картам нельзя будет с четверга, 10 марта.

При этом есть два способа, которые помогут оплатить подписку. Первый: можно положить деньги на Apple ID заранее — это ещё можно сделать 9 марта. Второй: в дальнейшем пополнять баланс Apple ID для оплаты подписок можно будет по номеру телефона.