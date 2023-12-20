Небольшое погодное приложение решило «бороться» с самой Apple, имея всего $1,5 млн

Поскольку изменение климата сеет хаос по всему миру, миссия Rainbow Weather ясна: «спасать жизни людей, предоставляя точные и своевременные предупреждения о серьезных погодных явлениях» - задача, с которой, если верить СМИ, часто не справляются известные приложения. Так, Vox.com пишет, что погодное приложение Apple «практически бесполезно», поскольку оно не может отличить небольшой дождь от ливня, проценты, которые оно выдает, кажутся «фальшивыми», и «никогда не стоит доверять ему, когда оно говорит вам, в какое время прекратится дождь».

Rainbow Weather может похвастаться точностью благодаря моделированию с помощью искусственного интеллекта, который использует данные со спутников, метеорологических станций, отчеты пользователей и общие данные барометра.

Гендиректор Rainbow Weather, получивший недавно инвестиции в размере 1,5 миллиона долларов, включая поддержку Kolos Ventures и Европейского банка реконструкции и развития, рассказывает о том, что компания была основана во время ливня на Шри-Ланке.