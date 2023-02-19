Нейросеть ChatGPT обвинила Microsoft в провале операционной системы Windows Phone

Бот ответил, что на этот вопрос «нет окончательного ответа», но предложил четыре варианта, всё же конкретизирующих ответ.

Прежде всего виновной в провале Windows Phone бот назвал саму Microsoft. Нейросеть ответила, что Microsoft сама допустила как стратегические, так и технические ошибки, оттолкнувшие большинство пользователей, разработчиков и партнёров. Также бот обвинил компанию в пренебрежении экосистемой приложений.

Следующими бот назвал конкурентов. Google и Apple названы доминирующими на рынке конкурентами, которые предлагали больше приложений и функций, чем гаджеты на Windows Phone, что всерьёз усложнило конкуренцию.

Далее в провале Windows Phone ИИ обвинил производителя телефонов Nokia. «По мнению» нейросети, компания делала упор на бюджетные устройства.

В конце концов виноватыми в провале мобильной системы от Microsoft ИИ назначил самих пользователей. Они «не дали» Windows Phone ни единого шанса, выбрав вместо этой ОС смартфоны под управлением Android и iOS.