Нейросеть ChatGPT обвинила Microsoft в провале операционной системы Windows PhoneА заодно и пользователей
Редактор одного из американских сетевых изданий о технологиях задал вопрос ИИ чат-боту ChatGPT, интегрированному в поисковик Microsoft Bing, о виновных в провале мобильной операционной системы Windows Phone.
Фото: Xda-developers.com
Бот ответил, что на этот вопрос «нет окончательного ответа», но предложил четыре варианта, всё же конкретизирующих ответ.
Прежде всего виновной в провале Windows Phone бот назвал саму Microsoft. Нейросеть ответила, что Microsoft сама допустила как стратегические, так и технические ошибки, оттолкнувшие большинство пользователей, разработчиков и партнёров. Также бот обвинил компанию в пренебрежении экосистемой приложений.
Следующими бот назвал конкурентов. Google и Apple названы доминирующими на рынке конкурентами, которые предлагали больше приложений и функций, чем гаджеты на Windows Phone, что всерьёз усложнило конкуренцию.
Далее в провале Windows Phone ИИ обвинил производителя телефонов Nokia. «По мнению» нейросети, компания делала упор на бюджетные устройства.
В конце концов виноватыми в провале мобильной системы от Microsoft ИИ назначил самих пользователей. Они «не дали» Windows Phone ни единого шанса, выбрав вместо этой ОС смартфоны под управлением Android и iOS.