Нейросеть, генерирующая картинки, показала, как понимает расхожие русские выражения

Нейросети предложили следующие выражения: «Цены кусаются», «Куда уходит детство», «Счастья полные штаны», «Голод не тётка». Среди них были и выражения с пошлым подтекстом: «Гонять лысого» и «Влажные мечты».

В ответ на запрос «Цены кусаются» нейросеть нарисовала монстра, находящегося в супермаркете и похожего или на зубастую лягушку или на динозавра, с ценником в зубах. Ответом на запрос «Куда уходит детство» Midjourney сгенерировала несколько изображений детей, одетых в дорогу, с сумками, и смотрящих куда-то вдаль или друг на друга.