Нейросеть, генерирующая картинки, показала, как понимает расхожие русские выражения

Нейросеть, генерирующая картинки, показала, как понимает расхожие русские выраженияКартинки получились весёлыми
Авторы Telegram-канала «Нейросеть for fun» опубликовали фото экспериментов с расхожими русскими фразеологизмами, на основании которых генерирующая картинки нейросеть Midjourney выдала, скажем так, своё понимание этих выражений.
Фото: Midjourney.com
Нейросети предложили следующие выражения: «Цены кусаются», «Куда уходит детство», «Счастья полные штаны», «Голод не тётка». Среди них были и выражения с пошлым подтекстом: «Гонять лысого» и «Влажные мечты».
В ответ на запрос «Цены кусаются» нейросеть нарисовала монстра, находящегося в супермаркете и похожего или на зубастую лягушку или на динозавра, с ценником в зубах. Ответом на запрос «Куда уходит детство» Midjourney сгенерировала несколько изображений детей, одетых в дорогу, с сумками, и смотрящих куда-то вдаль или друг на друга.
Запрос «Счастья полные штаны» в ответ получил картинку с изображением мальчика в джинсах, набитых сладостями. На выражение «Голод не тётка» нейросеть нарисовала хмурого кота с зеленью в пасти.
На пикантный запрос «Гонять лысого» нейросеть этично нарисовала крепкого лысого мужчину, убегающего от тираннозавров. А на «Влажные мечты» Midjourney ответила изображением девушки, думающей о потопе.
В Telegram-канале «Нейросеть for fun» опубликовано много изображений, сгенерированных нейросетью по разным запросам пользователей. Изображения появляются регулярно.