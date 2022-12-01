Нейросеть Lensa для создания портретов может оказаться опасной для безопасности данных пользователей

Популярностью нейросети могут воспользоваться злоумышленники, которые используют технологии дипфейка или создадут фейковый аккаунт от имени какого-либо человека, чтобы выпросить денег у его родных и друзей. Особенно это актуально для известных медийных людей.

По словам эксперта, Lensa относится к таким сервисам, за использование которых пользователи расплачиваются своими данными.

При этом претензий непосредственно к нейросети у эксперта нет — создатель приложения известен и давно существует на рынке.