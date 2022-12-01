Нейросеть Lensa для создания портретов может оказаться опасной для безопасности данных пользователей

19:51, 01 декабря 2022
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Нейросеть Lensa для создания портретов может оказаться опасной для безопасности данных пользователейИз-за популярности, которой могут воспользоваться мошенники
Аналитик цифровых угроз Александр Вураско рассказал, чем и для кого может быть опасна нейросеть Lensa, создающая портреты на основании загружаемых фотографий.
Фото: Tekdeeps.com
Популярностью нейросети могут воспользоваться злоумышленники, которые используют технологии дипфейка или создадут фейковый аккаунт от имени какого-либо человека, чтобы выпросить денег у его родных и друзей. Особенно это актуально для известных медийных людей.
По словам эксперта, Lensa относится к таким сервисам, за использование которых пользователи расплачиваются своими данными.
При этом претензий непосредственно к нейросети у эксперта нет — создатель приложения известен и давно существует на рынке.