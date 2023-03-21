Нейросеть Midjourney нарисовала «советскую» версию нашумевшего сериала The Last of UsВ ней людей заразил борщевик
Нейросеть Midjourney нарисовала «советскую» версию нашумевшего сериала The Last of Us с эпидемией борщевика. Автор издания «Тинькофф Журнал» Даша Лейзаренко с помощью нейросети Midjourney сгенерировала кадры из нашумевшего сериала The Last of Us («Одни из нас») об охватившей человечество эпидемии гриба кордицепса.
Фото: Дарья Лейзаренко
В своей версии автор нарисовала «советскую» альтернативу: в её картинках действие происходит в СССР, а вокруг — эпидемия борщевика. Пятая версия нейросети Midjourney V5 создала реалистичные изображения по текстовому описанию: автор добавляла слово «soviet» к каждому запросу и указывала формат картинки — только 3:2. В конце каждого запроса она добавляла «film photo» или «shot by Andrei Tarkovsky», чтобы усилить атмосферность.
По словам Лейзаренко, она не приводила подробных описаний зомби и героев, потому что рассчитывала на неожиданные детали, которые нейросеть выдаст автоматически. Но советскую архитектуру автор описывала детально.
Также она добавила, что «советские» Джоэл и Элли (главные герои) получились почти сразу, а вот улучшить их так и не удалось.