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19:32, 21 марта 2023
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Нейросеть Midjourney нарисовала «советскую» версию нашумевшего сериала The Last of Us

В ней людей заразил борщевик

Нейросеть Midjourney нарисовала «советскую» версию нашумевшего сериала The Last of Us с эпидемией борщевика. Автор издания «Тинькофф Журнал» Даша Лейзаренко с помощью нейросети Midjourney сгенерировала кадры из нашумевшего сериала The Last of Us («Одни из нас») об охватившей человечество эпидемии гриба кордицепса.

Нейросеть Midjourney нарисовала «советскую» версию нашумевшего сериала The Last of Us

Фото: Дарья Лейзаренко

В своей версии автор нарисовала «советскую» альтернативу: в её картинках действие происходит в СССР, а вокруг — эпидемия борщевика. Пятая версия нейросети Midjourney V5 создала реалистичные изображения по текстовому описанию: автор добавляла слово «soviet» к каждому запросу и указывала формат картинки — только 3:2. В конце каждого запроса она добавляла «film photo» или «shot by Andrei Tarkovsky», чтобы усилить атмосферность.

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Фото: Дарья Лейзаренко

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Фото: Дарья Лейзаренко

По словам Лейзаренко, она не приводила подробных описаний зомби и героев, потому что рассчитывала на неожиданные детали, которые нейросеть выдаст автоматически. Но советскую архитектуру автор описывала детально.

Также она добавила, что «советские» Джоэл и Элли (главные герои) получились почти сразу, а вот улучшить их так и не удалось.

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