В ней людей заразил борщевик

Нейросеть Midjourney нарисовала «советскую» версию нашумевшего сериала The Last of Us с эпидемией борщевика. Автор издания «Тинькофф Журнал» Даша Лейзаренко с помощью нейросети Midjourney сгенерировала кадры из нашумевшего сериала The Last of Us («Одни из нас») об охватившей человечество эпидемии гриба кордицепса.