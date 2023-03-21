Нейросеть Midjourney нарисовала «советскую» версию нашумевшего сериала The Last of Us

По словам Лейзаренко, она не приводила подробных описаний зомби и героев, потому что рассчитывала на неожиданные детали, которые нейросеть выдаст автоматически. Но советскую архитектуру автор описывала детально.

Также она добавила, что «советские» Джоэл и Элли (главные герои) получились почти сразу, а вот улучшить их так и не удалось.