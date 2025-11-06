Нейросеть Sora добралась до Android — приложение уже доступно в Google Play

Приложение уже появилось в Google Play. Но пока загрузить его могут лишь пользователи из США, Канады, Японии и Южной Кореи. В других странах, включая Европу, релиз состоится позже.

Android-версия полностью повторяет функционал iOS: пользователи могут создавать короткие видео по текстовым описаниям, менять стиль сцены, добавлять эффекты и освещение.