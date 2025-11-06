Нейросеть Sora добралась до Android — приложение уже доступно в Google Play

Опубликовано 06 ноября 2025, 07:571 мин.
Нейросеть Sora добралась до Android — приложение уже доступно в Google PlayНо система инвайтов никуда не делась
OpenAI выпустила Android-версию нейросети Sora, которая ранее была доступна только на iPhone и в вебе.
Приложение уже появилось в Google Play. Но пока загрузить его могут лишь пользователи из США, Канады, Японии и Южной Кореи. В других странах, включая Европу, релиз состоится позже.
Android-версия полностью повторяет функционал iOS: пользователи могут создавать короткие видео по текстовым описаниям, менять стиль сцены, добавлять эффекты и освещение.
Главное нововведение — обновлённая функция Cameo, теперь поддерживающая не только людей, но и анимированных персонажей в одном кадре.
Доступ к Sora 2 всё ещё ограничен системой приглашений, однако часть пользователей уже получила автоматический доступ. OpenAI обещает постепенно расширять число стран и участников в ближайшие недели.