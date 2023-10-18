Некоторые функции Google Карт появятся только на смартфонах — для слепых людей

Режим Live View нужен для того, чтобы человек с проблемами зрения получал от мобильного приложения Google Maps предметную аудиовизуальную информацию о категориях и названиях окружающих объектов, и исчерпывающие данные о расстоянии до них. И всё это должно происходить в реальном времени.

Новый режим будет доступен только на смартфонах. Пока на iOS, версия для Android появится несколько позже.

Для активации новой функции нужно нажать на значок камеры в строке поиска Google Карт, а затем направить заднюю камеру на целевую область.