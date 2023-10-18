Некоторые функции Google Карт появятся только на смартфонах — для слепых людей

14:07, 18 октября 2023
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Некоторые функции Google Карт появятся только на смартфонах — для слепых людейПока на iOS
В сервисе Google Карты появится новый режим Live View, призванный помочь слепым и слабовидящим людям лучше и более объектно ориентироваться в пространстве.
Режим Live View нужен для того, чтобы человек с проблемами зрения получал от мобильного приложения Google Maps предметную аудиовизуальную информацию о категориях и названиях окружающих объектов, и исчерпывающие данные о расстоянии до них. И всё это должно происходить в реальном времени.
Новый режим будет доступен только на смартфонах. Пока на iOS, версия для Android появится несколько позже.
Для активации новой функции нужно нажать на значок камеры в строке поиска Google Карт, а затем направить заднюю камеру на целевую область.