Нельзя просто так взять: в России могут создать аналоги «Госуслуг» для зарубежных стран

Нельзя просто так взять: в России могут создать аналоги «Госуслуг» для зарубежных странНовые порталы будет разрабатывать «Ростелеком»
Около десяти стран хотят создать с российской помощью свои аналоги «Госуслуг», рассказал топ-менеджер «Ростелекома» Кирилл Меньшов.
От пяти до десяти стран обсуждают с Россией создание аналога портала госуслуг, заявил старший вице-президент «Ростелекома» Кирилл Меньшов.
По его словам, строить сервисы именно госкомпания, в которую входит «РТК-Солар» — оператор «Госуслуг». Переговоры между странами находятся на разных стадиях развития, отметил управленец.
В многом, по словам Меньшова, это связано с тем, что несмотря на то, что в портале очень много системных наработок, которые всем нравятся, его решения во многом специфичны для России.
Для того, чтобы разработать аналог «Госуслуг», у государства должна быть определенная «цифровая зрелость», уверен специалист. Таким, образом перед разработчиками стоит не только задача создания портала, но и развития цифровизации. Нельзя сделать просто «Госуслуги», подчеркивает Меньшов.