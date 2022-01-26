Немецкая активистка нашла адрес секретной службы по метке Apple AirTag

Женщину заинтересовало, почему Федеральная служба связи Германии засекречена и не имеет официального бюджета. Она пыталась найти адрес службы, но так и не смогла выяснить ничего конкретного, ни в интернет-справочниках, ни у чиновников, к которым неоднократно обращалась.

Тогда Виттманн отправила посылку по одному из предполагаемых адресов, положив в ящик метку AirTag. С помощью приложения «Локатор» она выяснила, что посылка доставлена в сортировочный центр Кёльн-Эренфельде, а затем — в Управление по защите Конституции в Кёльне.

Таким образом Виттманн узнала точное местонахождение искомой службы, а также заявила, что собирается и дальше расследовать деятельность этой организации.