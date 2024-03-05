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Приложения
Опубликовано 05 марта 2024, 15:00
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Немецкая Mobivention анонсировала выход своего магазина приложений для iOS

Который ориентирован на бизнес-клиентов
Скоро Apple выпустит iOS 17.4 с возможностью загрузки сторонних приложений в Евросоюзе. Компания Mobivention, специализирующаяся на IT-решениях, анонсировала выход своего собственного магазина приложений для iOS, пишет 9TO5MAC ссылаясь на пресс-релиз компании.

Mobivention позволит разработчикам распространять B2B и B2C-приложения вне iOS App Store. Как отмечается, их магазин приложений ориентирован на бизнес-клиентов, ищущих альтернативные пути распространения приложений.

У разработчиков, сотрудничающих с Mobivention, будут «упрощенные правила для публикации приложений» по сравнению с App Store, делая платформу более привлекательной для корпоративных приложений. Компания обещает проводить проверку и одобрение приложений с соблюдением критериев Apple.

Mobivention также предоставит решения брендинга, позволяя крупным компаниям создавать собственные магазины для пользователей iOS в ЕС. Компания утверждает, что работала непосредственно с Apple в процессе разработки, чтобы гарантировать соответствие стандартам Apple.

Источник:9TO5MAC
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Apple
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#appstore
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#APPLE APP STORE
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#приложение
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