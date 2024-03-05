Немецкая Mobivention анонсировала выход своего магазина приложений для iOS

Mobivention позволит разработчикам распространять B2B и B2C-приложения вне iOS App Store. Как отмечается, их магазин приложений ориентирован на бизнес-клиентов, ищущих альтернативные пути распространения приложений.

У разработчиков, сотрудничающих с Mobivention, будут «упрощенные правила для публикации приложений» по сравнению с App Store, делая платформу более привлекательной для корпоративных приложений. Компания обещает проводить проверку и одобрение приложений с соблюдением критериев Apple.

Mobivention также предоставит решения брендинга, позволяя крупным компаниям создавать собственные магазины для пользователей iOS в ЕС. Компания утверждает, что работала непосредственно с Apple в процессе разработки, чтобы гарантировать соответствие стандартам Apple.