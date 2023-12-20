Необычный ход Beeper Mini: Android-пользователи все же смогут использовать iMessage, но есть нюанс

Обновление, которое выйдет 20 декабря, обещает стабильную работу iMessage для пользователей Beeper Mini и Cloud. Однако исправление требует отправки регистрационных данных Mac в Apple, генерируя уникальные идентификаторы для каждого устройства.

Несмотря на то, что это дает решение для пользователей Android, желающих получить доступ к iMessage, он создает дополнительное препятствие — необходимость владеть или иметь доступ к компьютеру Mac. Команда Beeper Mini предлагает пользователям, не имеющим Mac, запрашивать регистрационные данные у друзей.

А аока Beeper Mini решает проблемы, связанные с обходом ограничений Apple.