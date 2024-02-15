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Приложения
Опубликовано 15 февраля 2024, 14:15
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Неожиданно: таблица Менделеева оказалась самым дорогим приложением для Vision Pro

Суммарно платные приложения для гарнитуры стоят $1100
Аналитическое агентство Appfigures сообщило, какое приложение для операционной системы visionOS, на которой работает гарнитура Apple Vision Pro, оказалось самым дорогим.
Неожиданно: таблица Менделеева оказалась самым дорогим приложением для Vision Pro

© Apple

Всего для гарнитуры Apple на данный момент представлено 693 приложения, из которых 194 — платные. Общая стоимость этих продуктов составляет $1,1 тысячу. Самое дорогое — интерактивная таблица Менделеева Lively Element стоимостью $98.

В настоящее время Vision Pro поддерживает приложения и для iPad. В App Store можно найти ПО, оптимизированное под гарнитуру.

Источник:Gizmodo
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#APPLE APP STORE
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#гарнитура
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#Vision Pro
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#Apple
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#приложения