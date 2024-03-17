Несмотря на давление, выручка TikTok в США составила $16 млрд в 2023 году

Опубликовано 17 марта 2024, 11:15
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Несмотря на давление, выручка TikTok в США составила $16 млрд в 2023 годуИ продолжает расти аудитория
Соцсеть TikTok отчиталась о выручке в США. Это примечательно, потому что, несмотря на запреты, в 2023 году компания заработала порядка $16 млрд.
TikTok пользуется в США необычайной популярностью, в том числе среди взрослого населения. Из отчёта компании известно, что совокупная выручка ByteDance, китайской материнской корпорации, владеющей соцсетью, составила в 2023 году $120 млрд, и за год выросла на 40%. При этом большую часть выручки компания получает, конечно, в Китае.
Поскольку заработок соцсетей зависит прежде всего от количества платящих пользователей, компания прокомментировала принятый в Штатах закон о принудительной продаже TikTok. Согласно заявлениям ByteDance, в США аудитория соцсети за год выросла до 170 млн человек. И рост продолжается.