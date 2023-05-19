Netflix начнёт бесплатно показывать подписчикам сериалы длиной до 30 минут

ёБлагодаря небольшой цене Netflix смог привлечь около 5 млн новых пользователей. На встрече с рекламодателями исполнительный директор компании Тед Сарандос предложил попробовать специфическую рекламную модель, которая будет рабочей только на стриминговых сервисах, — рекламный сериал.

Сарандос предложил показывать 30-минутный рекламный ролик, разбитый на серии, которые будут транслироваться в течение нескольких дней и обновляться, когда пользователь будет смотреть новый контент. Благодаря этому зритель сможет пользоваться сервисом бесплатно.

По словам представителя Netflix, эта рекламная модель рассчитана именно на стриминговые сервисы, поскольку зрители, как правило, не смотрят только один канал.