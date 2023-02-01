Netflix нашёл способ бороться с любителями «дать погонять» свой аккаунт друзьям

Как отмечается, у Netflix для этого есть все инструменты: контроль IP-адреса, идентификаторы устройств и регулярная проверка активности учётной записи. Эти меры дают сервису возможность контролировать, подключено ли к домашней сети устройство, вошедшее в аккаунт.

И если обнаружится, что устройство не зарегистрировано в основной Wi-Fi сети, или подключается из новой, вне дома, аккаунт будет заблокирован.

Таким образом Netflix хочет увеличить количество реальных подписчиков и повысить прибыль. Но аналитики говорят, что эти меры бесполезны.