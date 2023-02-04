Netflix объяснил, кого коснутся правила блокировки аккаунта, если дать его пользоваться друзьям

Ошибочны не сами правила, а именно их публикация якобы для всех пользователей сервиса, при том, что никаких официальных уведомлений от компании не было. В Netflix уточнили, что новые правила касаются пока только пользователей из Чили, Коста-Рики и Перу.

Для всех зрителей правила будут опубликованы позже, но сначала выйдут соответствующие уведомления.

По правилам, использование одного и того же аккаунта Netflix разными пользователями вне домашней сети предполагает его подключение раз в месяц к сети Wi-Fi, принадлежащей владельцу учётной записи. В противном случае аккаунт будет заблокирован.