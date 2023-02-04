Netflix объяснил, кого коснутся правила блокировки аккаунта, если дать его пользоваться друзьям

Netflix объяснил, кого коснутся правила блокировки аккаунта, если дать его пользоваться друзьямПравила были опубликованы по ошибке
Стриминговый сервис Netflix сообщил, что публикация 31 января правил, касающихся блокировки аккаунтов, подключённых к системе вне домашней сети Wi-Fi, является ошибочной.
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Ошибочны не сами правила, а именно их публикация якобы для всех пользователей сервиса, при том, что никаких официальных уведомлений от компании не было. В Netflix уточнили, что новые правила касаются пока только пользователей из Чили, Коста-Рики и Перу.
Для всех зрителей правила будут опубликованы позже, но сначала выйдут соответствующие уведомления.
По правилам, использование одного и того же аккаунта Netflix разными пользователями вне домашней сети предполагает его подключение раз в месяц к сети Wi-Fi, принадлежащей владельцу учётной записи. В противном случае аккаунт будет заблокирован.