Netflix похвасталась 70 млн новых подписчиков тарифа с рекламой

Netflix отчиталась о 70 млн подписчиков, которые стали пользователями «рекламных» тарифов — бюджетных тарифов с рекламной поддержкой — зрителям в определённые промежутки времени показываются рекламные ролики. Как отмечает Variety, «превращение потокового вещания в обычное телевидение почти завершено».

Если отталкиваться сугубо от статистики Netflix, 70 млн подписчиков — внушительное число. На это обратила внимание и президент по рекламе Netflix Эми Рейнхард. По её словам, компания продолжает «наблюдать устойчивый прогресс во всех странах». Она также отметила, что более 50% новых пользователей Netflix подписываются на «рекламные» тарифные планы.

Однако скепсис Variety вызван не совсем ясными цифрами: нет никакой информации о ранее существовавших клиентах. И вполне возможно, что многие люди попросту перешли с дорогого премиум-тарифа на тарифный план с рекламой. Суммарно это и могут быть те самые 70 млн подписчиков.

Но это всё же предположения журналистов. Как обстоят дела на самом деле, неизвестно.