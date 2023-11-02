Netflix придумал ещё один способ удержания пользователей в своём сервисе

18:45, 02 ноября 2023
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Netflix придумал ещё один способ удержания пользователей в своём сервисеЭто рассчитано на пользователей самого бюджетного тарифа
Netflix будет отключать рекламу для дешёвых тарифов за три просмотренных серии. Стриминговый сервис Netflix предложил пользователям с самым дешёвым тарифом своеобразную сделку: за три просмотренных подряд серии в четвёртой — не будет рекламы.
Самый дешёвый тариф стоит $6,99 в месяц. Тариф был введён в 2022 году; при просмотре контента пользователи видят в час от четырёх до пяти рекламных видеороликов продолжительностью до минуты каждый. Это нравится далеко не всем подписчикам. Отсюда и такое предложение.
В Netflix считают, что это решение увеличит вовлечённость пользователей: якобы люди будут лучше смотреть выбранный контент и не «прыгать» между сериалами, особенно если речь идёт о новых проектах.