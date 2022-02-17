Неужели правда: браузер MozillaFirefox может прекратить существование в ближайшее время

Собственная статистика компании Mozilla говорит о том, что браузер теряет популярность: с 2019 к началу 2022 года Firefox потерял 30 млн активных пользователей. А его доля на рынке составляет всего 4%, на мобильных устройствах — 0,5%.

К этому можно добавить, что в 2023 году истекает срок действия поискового соглашения компаний Mozilla и Google, благодаря которой разработчик Firefox получал большую часть доходов.

Несмотря на пропагандирование безопасного сёрфинга в Сети, Firefox теряет позиции, особенно на фоне своего главного конкурента — Google Chrome.

По этому поводу высказался один из бывших сотрудников Mozilla. «Им просто придётся смириться с реальностью, что Firefox не восстанет из пепла», — отметил бывший сотрудник компании.