Ни стыда, ни совести: Microsoft Bing наплевал на поисковый запрос «Chrome», выдав ответ про себя

В Сети уже началась массовая критика подобных действий редмондцев. Пользователи утверждают, что компания, по сути, «фальсифицирует» взаимодействие с ИИ для продвижения собственного продукта, вместо уважения к намерениям пользователей.

Отметим, что Microsoft в последнее время активно опровергала желание проталкивать Edge там, где он не нужен. Но шаги подобные нынешнему лишь подтачивают авторитет компании в области ИИ.