Ни стыда, ни совести: Microsoft Bing наплевал на поисковый запрос «Chrome», выдав ответ про себя

Ни стыда, ни совести: Microsoft Bing наплевал на поисковый запрос «Chrome», выдав ответ про себяЭто уже явный перебор
Пользователи Windows 11 столкнулись с необычной ситуацией при попытке загрузки Google Chrome при помощи Microsoft Edge.
При вводе слова «Chrome» в поисковую строку браузера Microsoft, они неожиданно получали полноэкранный чат с ИИ-ботом Bing, предлагающим ознакомиться с функциями Bing, вместо ожидаемых результатов поиска.
Это поведение браузера обнаружили пользователи не только в какой-то определённой стране — они наблюдались по всему миру, что исключает вероятность эксперимента Microsoft в отдельном регионе.
В Сети уже началась массовая критика подобных действий редмондцев. Пользователи утверждают, что компания, по сути, «фальсифицирует» взаимодействие с ИИ для продвижения собственного продукта, вместо уважения к намерениям пользователей.
Отметим, что Microsoft в последнее время активно опровергала желание проталкивать Edge там, где он не нужен. Но шаги подобные нынешнему лишь подтачивают авторитет компании в области ИИ.