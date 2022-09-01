Ничего личного, просто бизнес: антивирус ESET NOD32 вернулся в Россию под новым названием

Но вот прошло несколько месяцев, и защитное ПО вновь вернулось в Россию. Правда, теперь оно имеет немного иное название — вместо NOD32 теперь это PRO32.

Как заявляется на официальном сайте компании, PRO32 является поставщиком IT-решений, который с 2005 года был «эксклюзивным представителем ESET в России и СНГ».

Антивирус бренда разбит на три варианта: Mobile Security для смартфонов, Total Security для ПК и Ultimate Security, совмещающий в себе две предыдущие опции. Цена на них начинается от 790, 990 и 1990 рублей соответственно.