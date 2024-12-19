Нидерланды оштрафовали Netflix за ненадлежащее информирование клиентов о их данных

Опубликовано 19 декабря 2024, 21:001 мин.
Нидерланды оштрафовали Netflix за ненадлежащее информирование клиентов о их данныхДело касается конфиденциальности
Нидерландское управление по защите информации (DPA) объявило о наложении штрафа на стримнговую платфому Netflix за ненадлежащее информирование клиентов об использовании их персональных данных. Период, за который ведомство оштрафовало Netflix, — 2018-2020 годы.
Как отмечает Reuters, сумма штрафа составила 4,75 млн евро. DPA начало расследование в 2019 году и пришло к выводу, что стриминговый сервис недостаточно чётко и предметно информировал клиентов в своём соглашении о конфиденциальности персональных данных. Соглашение не давало исчерпывающей информации о том, как именно компания обрабатывает персональные данные пользователей.
«Кроме того, клиенты не получали достаточной информации, когда спрашивали Netflix, какие данные о них собирает компания. Это нарушение Общего регламента по защите данных (GDPR)», — заявили в надзорном органе.
Источник:Reuters
Автор:Андрей Кадуков