Нидерланды оштрафовали Netflix за ненадлежащее информирование клиентов о их данных

Как отмечает Reuters, сумма штрафа составила 4,75 млн евро. DPA начало расследование в 2019 году и пришло к выводу, что стриминговый сервис недостаточно чётко и предметно информировал клиентов в своём соглашении о конфиденциальности персональных данных. Соглашение не давало исчерпывающей информации о том, как именно компания обрабатывает персональные данные пользователей.

«Кроме того, клиенты не получали достаточной информации, когда спрашивали Netflix, какие данные о них собирает компания. Это нарушение Общего регламента по защите данных (GDPR)», — заявили в надзорном органе.