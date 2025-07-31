Ник Telegram-пользователя оценили в $25 млн

По словам основателя мессенджера, это стало возможным благодаря уникальной системе владения цифровыми активами на базе блокчейна TON.

«Когда люди напрямую владеют своими цифровыми активами, происходит волшебство», — отметил Дуров. Он подчеркнул, что пользователи Telegram — полноправные владельцы своих аккаунтов и ников: без посредников, без риска конфискации, всё закреплено смарт-контрактами.

По мнению Дурова, Telegram остаётся единственной социальной платформой, где такое возможно.

Причина — уважение к цифровым правам пользователей и использование децентрализованных решений, которые обеспечивают безопасность и автономию.

Telegram Marketplace, где торгуются премиальные ники, был запущен два года назад и с тех пор стал площадкой для многомиллионных сделок. Рост стоимости @crypto в 70 раз — один из самых ярких примеров.