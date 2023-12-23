Никакого «ретро»: Android Auto перестанет работать на смартфонах со старыми ОС

Никакого «ретро»: Android Auto перестанет работать на смартфонах со старыми ОСОбновитесь как можно быстрее
Android Auto готовится распрощаться со старыми устройствами, следуя по стопам Google Chrome и Calendar. В последнем обновлении, версии 11.0, в коде приложения появилось сообщение, предупреждающее пользователей о том, что «конец близок». Android Oreo объявлен новым минимальным требованием к ОС.
Приложение не только ставит новые требования к телефону, но и будет преследовать экран информационно-развлекательной системы вашего автомобиля с грозным ультиматумом. «Обновите свой телефон в ближайшее время», — кричит предупреждение, требуя от пользователей идти в ногу с прогрессом, чтобы не дать Android Auto погрузиться в пучину. Хотя предупреждения о прекращении работы на старых ОС еще не распространяются.
Если ваше устройство застряло в прошлом, цепляясь за Nougat или более ранние версии, самое время поменять его на более новую модель, либо отказаться от Android Auto.