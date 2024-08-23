Nintendo выпустит Покемонов на iPhone. Но это будет не игра

Опубликовано 23 августа 2024, 07:22
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Nintendo выпустит Покемонов на iPhone. Но это будет не играПредзаказ уже открыт
Nintendo планирует выпустить новое приложение для iPhone под названием Pokémon TCG Pocket, которое выйдет в конце октября.
Это приложение будет посвящено коллекционированию и созданию колод из цифровых карт Покемонов, а также возможностям сражаться с друзьями.
Приложение станет бесплатным для скачивания в App Store. Пользователи смогут получать по два бесплатных набора карт каждый день, открывая приложение.
Конечно, будут доступны и встроенные покупки, с помощью которых можно будет приобретать дополнительные карты.
Игроки смогут создавать свои колоды и участвовать в сражениях, что делает Pokémon TCG Pocket похожим на классический торговый картридж Pokémon TCG, но на новой платформе.
Приложение обещает стать отличным решением для поклонников серии — его уже можно предварительно заказать в App Store.