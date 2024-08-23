Nintendo выпустит Покемонов на iPhone. Но это будет не игра

Это приложение будет посвящено коллекционированию и созданию колод из цифровых карт Покемонов, а также возможностям сражаться с друзьями.

Приложение станет бесплатным для скачивания в App Store. Пользователи смогут получать по два бесплатных набора карт каждый день, открывая приложение.

Конечно, будут доступны и встроенные покупки, с помощью которых можно будет приобретать дополнительные карты.

Игроки смогут создавать свои колоды и участвовать в сражениях, что делает Pokémon TCG Pocket похожим на классический торговый картридж Pokémon TCG, но на новой платформе.

Приложение обещает стать отличным решением для поклонников серии — его уже можно предварительно заказать в App Store.