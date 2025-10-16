Приложения
Опубликовано 16 октября 2025, 16:31
1 мин.

Nothing потратила на разработку собственной ОС $40,47 млн

Больше, чем на аппаратную часть старших моделей
Карл Пей, глава компании Nothing, производителя смартфонов Nothing Phone рассказал, сколько ушло денег на разработку собственной ОС для их устройств.
Nothing потратила на разработку собственной ОС $40,47 млн

© Nextpit.com

Пей рассказал, что процесс состоит из множества процессов — от планирования до развёртывания. Общая стоимость проекта составила порядка $40,47 млн, тогда как на аппаратную часть флагманских моделей разработчики потратили $26 млн.

По словам Петя, разработка операционной системы требует тщательного планирования, разработки платформы, тестирования, внедрения аппаратного обеспечения и развёртывания. Планирование занимает два месяца, за которыми следуют шесть месяцев разработки платформы, при том, что используется AOSP вместо того, чтобы начинать с нуля, что экономит время, деньги и предполагает полный доступ к экосистеме Google.

Внедрение аппаратных компонентов занимает три месяца, а при развёртывании добавляются предустановленные приложения и обновления в первый день перед развёртыванием.

Каждый этап проекта дорогостоящий: разработка и дизайн обошлись более чем в $34 млн. Дополнительные расходы ушли на облачные графические процессоры, пользовательское тестирование, лицензии и обеспечение качества. И всё это с учётом 15% запаса денег на непредвиденные расходы.

В итоге такая стоимость потому, что Nothing разработала полноценную ОС, а не пользовательскую прошивку (лаунчер), потому что ОС управляет производительностью системы и аппаратными компонентами, тогда как лаунчер изменяет только внешний вид.