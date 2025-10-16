Nothing потратила на разработку собственной ОС $40,47 млн

Пей рассказал, что процесс состоит из множества процессов — от планирования до развёртывания. Общая стоимость проекта составила порядка $40,47 млн, тогда как на аппаратную часть флагманских моделей разработчики потратили $26 млн.

По словам Петя, разработка операционной системы требует тщательного планирования, разработки платформы, тестирования, внедрения аппаратного обеспечения и развёртывания. Планирование занимает два месяца, за которыми следуют шесть месяцев разработки платформы, при том, что используется AOSP вместо того, чтобы начинать с нуля, что экономит время, деньги и предполагает полный доступ к экосистеме Google.

Внедрение аппаратных компонентов занимает три месяца, а при развёртывании добавляются предустановленные приложения и обновления в первый день перед развёртыванием.

Каждый этап проекта дорогостоящий: разработка и дизайн обошлись более чем в $34 млн. Дополнительные расходы ушли на облачные графические процессоры, пользовательское тестирование, лицензии и обеспечение качества. И всё это с учётом 15% запаса денег на непредвиденные расходы.

В итоге такая стоимость потому, что Nothing разработала полноценную ОС, а не пользовательскую прошивку (лаунчер), потому что ОС управляет производительностью системы и аппаратными компонентами, тогда как лаунчер изменяет только внешний вид.